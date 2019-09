Anämie-Befunde bei Pferden sind allesamt negativ

Kontrollzone im Raum Lustenau wieder aufgehoben. Besondere Erleichterung bedeutet das Ergebnis für einen Zirkus.

30 Pferde untersucht

Die Kontrollzone war am 24. Juni 2019 eingerichtet worden, nachdem bei einem Pferd aus Lustenau ein Bluttest einen Nachweis von Antikörpern gegen Infektiöse Anämie der Pferde (ansteckende Blutarmut) ergeben hatte. In der Folge waren über 30 Pferde im Raum Lustenau, die sich in einem Radius von einem Kilometer um den betroffenen Betrieb befunden haben, untersucht worden.

Erleichterung bei Zirkus

Über Infektiöse Anämie

Infektiöse Anämie der Pferde kommt besonders in Südosteuropa vor, der letzte Fall in Österreich ist rund 20 Jahre her. Im Juni 2019 ist ein Fall von infektiöser Anämie völlig unerwartet neben Lustenau auch in Perg in Oberösterreich aufgetreten. In beiden Fällen konnte der Eintrag nicht genau eruiert werden, die Ursache wird aber im internationalen Tierhandel vermutet