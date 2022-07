"An Gas kommt man im Moment nicht vorbei"

Frastanzer-Geschäftsführer Kurt Michelini sprach in "Vorarlberg LIVE" über das geplante Kraftwerk und die Teuerung im Bierregal.

Die Rondo Ganahl AG will in Frastanz ein eigenes Kraftwerk bauen. Sollten die Pläne umgesetzt werden, will die Brauerei Frastanz als "Junior Partner" mit einsteigen, erklärt Geschäftsführer Kurt Michelini am Montag in "Vorarlberg LIVE". Die Brauerei könnte mit dem Kraftwerk bis zu 80 Prozent des Gases ersetzen - Frastanzer rüstet derzeit wieder auf eine Ölheizung um.