„An dieser Straße ist es lebensgefährlich“

Anrainer der Hofsteigstraße beklagen Dauerverkehr und durchgehend gefährliche Situationen.

Der zunehmende Verkehr in der Hofsteigstraße ist auch der Gemeinde bekannt. Auf Antrag der Grünen wurde diesen Herbst im Mobilitätsausschuss ein Verkehrsplaner beauftragt. Ziel ist es, die Straße mit langfristigen und kurzfristigen Maßnahmen sicherer zu machen. „Die Straße ist für den jetzigen Verkehr mit den befahrbaren Gehsteigen nicht konzipiert worden“, weiß der Obmann des Mobilitätsausschusses Mathias Blaser (ÖVP). Er hat mit einigen Anrainer gesprochen und sich ein Bild vor Ort gemacht. Nun sollen möglichst rasch kurzfristige Verbesserungen umgesetzt werden. „Das, was wir jetzt machen, muss selbstverständlich in das Gesamtkonzept passen“, so Blaser. Er greift jedoch schon vor und bestätigt, dass zumindest auf einer Fahrtrichtung die Gehsteige nicht mehr abgeflacht werden.

Das Gebiet um die Hofsteigstraße ist dicht besiedelt. Viele Kinder wohnen dort. „Kein Kind in unserer Nachbarschaft darf die Hofsteigstraße in Richtung Schule verwenden. Es ist schlichtweg zu gefährlich“, sagt Jessica Rhomberg, die eine Straße dahinter wohnt. „Wir meiden die Straße, doch um ins Ried zu gelangen oder Freizeitangebote wie das Parkbad oder die Rheinhalle zu erreichen, müssen wir die Straße queren“, so Rhomberg. Für sie ist die Hofsteigstraße eine regelrechte Rennstrecke für Autofahrer geworden. „Nichts bremst die Autos. Keine Erhöhung, kein Gehsteig, kein Poller. Sogar die Radarboxen stehen immer an derselben Stelle“, so die Anrainerin.

Der Verkehr hat für alle erkennbar zugenommen. „Es wird von Jahr zu Jahr minder. Dazu kommt, dass sich durch den Routenplaner auch Autos aus Tschechien, Polen, Frankreich, Deutschland und der Zentralschweiz durch diese Straße quälen“, erklärt Stefan Fitz vom „Wiißtännilihof“. „Wir sind zu einer Durchzugsstraße auf dem Weg zur Autobahnauffahrt in Lauterach geworden“, so Fitz. Er erzählt, dass der Berufsverkehr bereits um fünf Uhr in der Früh startet und es konstant bis spät abends durch geht. „Diese Straße kommt so gut wie nie zur Ruhe.“ Manfred Hagen (Grüne) vom Mobilitätsausschuss bestätigt dies. „Die Hofsteigstraße hat den Charakter einer überregionalen Straße erhalten, doch ist sie an manchen Stellen breit, an anderen wiederum sehr schmal“, so Hagen. Er zeigt sich erfreut, dass nun Bewegung in die Umgestaltung der Hofsteigstraße kommt. „Wir brauchen sichere Übergänge für Fußgänger, auch beim neuen Kindergarten „Streueried.“ Neben all den geplanten Maßnahmen wäre es für ihn am besten, wenn die Hofsteigstraße nicht mehr auf dem Routenplaner als schnelle Verbindung zur Autobahn aufscheint. Dann würde der Verkehr etwas abflachen und die Verbesserungsmaßnahmen optimal greifen. Bvs