An der Musikschule wird teilweise online gelernt

An der Rheintalischen Musikschule in Lustenau kann weiterhin unterrichtet werden.

Auch die Rheintalische Musikschule in Lustenau musste aufgrund der aktuellen Situation kreativ werden. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr wurde der Musikunterricht online abgehalten und so via Handy oder Laptop geübt. Aktuell dürfen die Musikschulangebote bis zur 8. Schulstufe zwar wie gewohnt durchgeführt werden – für Erwachsene und Schüler ab der 9. Schulstufe gibt es ausschließlich Einzelunterricht, wahlweise auch online. Dabei gilt in diesem Falle die Devise: Besser als nichts und die Lehrer der Musikschule nutzen diese herausfordernde Zeit trotzdem für die Schüler da zu sein und die Beständigkeit des aktiven Musizierens und Tanzens zu ermöglichen.