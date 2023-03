An der Mountainbike-Technik gefeilt

Der RV Dornbirn lud zum Trial Bike-Spezialtraining.

Dornbirn. Seit letztem Jahr bietet der RV Dornbirn seinem Mountainbike-Nachwuchs über die Wintermonate ein intensives Indoor-Technik-Training an. Der Zulauf ist groß und wöchentlich erscheinen motivierte Kinder und Jugendliche, um ihre Technik auf dem Bike zu verfeinern und weiterzuentwickeln. Erstmals wurde heuer ein Trial Bike-Spezialtraining durchgeführt – „ein neues Highlight beim Wintertraining, das allen großen Spaß bereitet“, so RV-Obmann Alexander Bösch.

Die verschiedenen Trainingsgruppen der RV Dornbirn Mountainbiker trainieren seit Januar wieder intensiv in einer leerstehenden Halle an ihrer Technik. Arno Gmeiner, Leiter der Sparte Mountainbike Breitensport, und Martin Salzmann, Sportlicher Leiter der Sparte Mountainbike, intensivierten heuer den Trainingsplan für das technische Skill-Training auf dem Bike. Mit viel Spaß, Motivation und einer großen Portion Ehrgeiz bezwingen die kleinen und großen Bikerinnen und Biker Rampen, Kicker und Paletten in jeglichen Variationen und üben in der Gruppe mit ihren Trainerinnen und Trainern sowie freiwilligen Helferinnen und Helfern Geschicklichkeit und Gleichgewicht auf dem Mountainbike.