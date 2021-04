An der Burg Neu-Montfort wird wieder gearbeitet

Dieser Tage starteten die Arbeiten zu weiteren Sanierungs- und Schutzmaßnahmen an der Burgruine Neu-Montfort.

Götzis. In mühsamer Kleinarbeit wird immer wieder an der Ruine Montfort gearbeitet, damit das Wahrzeichen am Therenberg auch für künftige Generationen Götzner Geschichte erlebbar macht. Nach archäologischen Grabungen im vergangenen Jahr, konnte nun mit weiteren Sanierungsarbeiten begonnen werden.