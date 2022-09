An 365 Tagen im Jahr bei den Klienten

Die Mitarbeitenden des Krankenpflegevereins Dornbirn leisten einen wichtigen Beitrag für die Pflege zuhause.

Dornbirn. Hätte sie einen Hut wie die kürzlich verstorbene Queen, sie würde ihn vor den im Kolpinghaus versammelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem ehrenamtlichen Vereinsvorstand ziehen. So brachte Stadträtin Marie Louise Hinterauer Wertschätzung und Dank zum Ausdruck und überbrachte Grüße von Bürgermeisterin Andrea Kaufmann , die eine andere Verpflichtung wahrnehmen musste. Krankheitshalber verhindert war indes der Obmann des Krankenpflegevereins Dornbirn Heinz Wohlgenannt . Obmann-Stellvertreter Karl Schelling leitete daher die 107. Generalversammlung und versäumte es nicht, Wünsche für eine baldige Genesung an den Obmann zu übermitteln. Schelling begrüßte die Mitglieder, die Politikerinnen und Politiker der Stadt und des Landes, wichtige Systempartner sowie Altobmann Rudi Sohm und Günter Lutz , einen großzügigen Gönner des im Jahr 1912 gegründeten KPV Dornbirn.

Dass die letzten zwei Jahreshauptversammlungen nicht abgehalten wurden, sei nicht der Bequemlichkeit geschuldet, sondern vielmehr der Vorsicht, merkte Schelling an. „Wir sind ein sensibler Betrieb und konnten die volle Pflege trotz Pandemie aufrecht erhalten“, bedankte er sich direkt bei Johannes Drexel , Geschäftsführer und Pflegedienstleiter des KPVD.

Sich den Aufgaben stellen wollen sich Johannes Drexel und die Bezirksleitungen Edith Okoro, Silvia Franz und Daniel Lauterer . Während im Jahr 2021 vier neue Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter eingestellt werden konnten, bleiben seit einem halben Jahr zwei Vollzeitstellen unbesetzt, berichtet Drexel. Nachwuchs soll unter anderem aus der SOB Bregenz hervorgehen. Im Juni gab es dort 50 Neuanmeldungen. Dass es aktuell 97 sind, führt Landesrätin Katharina Wiesflecker auf die monatliche Ausbildungsförderung in Höhe von 600 Euro zurück. Für die Fachhochschule Vorarlberg habe der KPV eine Bedeutung als Praktikumsgeber – Mitarbeitende mit abgeschlossenem Studium konnten für die Hauskrankenpflege aber bislang nicht akquiriert werden, resümiert Drexel.

Wie eine Solidargemeinschaft auch funktionieren kann, lernte Marie Louise Hinterauer schon früh. „Jetzt bist du dran, sagte meine Mutter zu mir nach dem Tod der Großmutter und so wurde ich ebenfalls ein Vereinsmitglied.“ Die Mitgliedschaft kostet ab 2023 47 Euro im Jahr. Die Stadt bezahle aus Steuergeldern 200.000 Euro jährlich an den KPV, informiert Stadträtin Juliane Alton. Die Mitarbeitenden seien nah an den Leuten und ein wichtiger Teil jener Menschen, die es rund um die Pflege brauche.