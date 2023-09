Amtswebsite mit neuem Design

Bludenz. Nach mehr als 15 Jahren hat die Bludenzer Stadtverwaltung ihre Website einer umfassenden Überarbeitung unterzogen, um den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger noch besser gerecht zu werden.

Was in den lezten Jahren laufend ergänzt wurde, ist nun auf eine neue moderne Basis gestellt worden.

Bürgermeister Simon Tschann zeigt sich begeistert über die Neuerungen: "Die Website der Stadt Bludenz ist ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen der Stadtverwaltung und unseren Bürgerinnen und Bürgern. Mit der Einführung der neuen Website setzen wir einen Schritt in die Zukunft und bieten unseren Nutzern eine modernisierte Plattform, auf der sie leichter auf Informationen und Dienstleistungen zugreifen können. Dies ist ein kleiner aber wichtiger Schritt in Richtung eines effizienteren und serviceorientierteren, digitalen Stadtbetriebs." Auch via den unterschiedlichsten Social Media Kanälen geschieht das bereits seit langem. So ist die Stadt auch auf Instagram, Facebook und Youtube vertreten.