Amtsleiter kandidiert fÃ¼r BÃ¼rgermeisteramt

Der Altacher Amtsleiter Markus Giesinger geht als Spitzenkandidat der AVP in die Bürgermeisterwahl im März.

Im März diesen Jahres wird in Altach nach dem Rückzug von Langzeitbürgermeister Gottfried Brändle ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt. Die Altacher ÖVP schickt dabei Markus Giesinger ins Rennen um den Bürgermeisterposten in Altach – der Spitzenkandidat ist bereits seit zehn Jahren als Amtsleiter in der Kummenberggemeinde tätig und kennt sich daher in der Gemeindepolitik aus. Dies bestätigt auch AVP Ortsparteiobmann Kuno Sandholzer in einer Aussendung: „Niemand sonst kennt die Herausforderungen dieses Amtes besser als er. Er ist auch aufgrund seiner verbindenden Art bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ein gerne in Anspruch genommener Ratgeber“.