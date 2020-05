Amtsgebäude wieder offen: Großer Andrang beim Dornbirner Rathaus

Am Montag öffnen die Amts- und Verwaltungsgebäude wieder ihre Tore. VOL.AT war auf Lokalaugenschein in Dornbirn.

Beim VOL.AT-Lokalaugenschein bei der BH in Dornbirn fiel auf: Der Andrang schien sich zumindest am Montagvormittag noch in Grenzen zu halten. Beim Betreten des Amtes hielten sich jedoch alle Besucher an die geltenden Bestimmungen: Sie trugen einen Mund-Nasen-Schutz und hielten den Mindestabstand von einem Meter ein.