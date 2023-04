Ampel nach Alko-Unfall nur noch Schrott

Am späten Ostersonntag ist in Lustenau ein Alkolenker frontal mit einer Ampelanlage kollidiert.

Am Sonntag, den 09.04.2023, fuhr ein alkoholisierter 53-jähriger Mann, laut Polizei mit ca. 1 Promille Blutalkoholgehalt, mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Lustenau in Richtung Schweizer Grenze.