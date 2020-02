Amok-Alarm an Lindauer Schule - Polizei gibt Entwarnung

An einer Grundschule in Lindau (D) wurde ein Amokalarm ausgelöst, der sich als Fehlalarm herausstellte. Nun wird untersucht, wie es zu diesem kommen konnte.

Der Alarm ging um etwa 13 Uhr in der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten ein. Sofort fuhren Polizeikräfte mit schwerer Schutzausrüstung die Schule an. "Es kam dann zu einer groben Absuche. Man konnte nicht sofort sagen, wo dieser Alarm herkam. Es handelte sich aber um einen technischen Alarm, einen Alarm-Knopf der gedrückt wurde", berichtet Polizeisprecher Dominik Geißler. "Wer den Knopf gedrückt hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen."