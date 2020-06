amKumma rüstet sich für die Zukunft

Das überarbeitete Entwicklungskonzept für die Region amKumma steht vor der Fertigstellung.

Götzis . In den vergangenen 18 Monaten haben Politik, Gemeindeverwaltung und die Bewohner der Gemeinden Altach, Götzis, Koblach und Mäder gemeinsam ein Konzept entwickelt, das die Leitschienen für die Entwicklung der Region amKumma in den nächsten zehn bis 15 Jahren bilden wird.

Bereits 2002 fassten die Gemeinden Altach, Götzis, Koblach und Mäder den Beschluss, die künftige Entwicklung der Region gemeinsam in die Hand zu nehmen. Daraus entwickelte sich vor rund elf Jahren auch das erste gemeindeübergreifende Räumliche Entwicklungskonzept (REK). Dadurch konnten im Laufe der Jahre auch zahlreiche Impulse gesetzt werden. Der Ausbau und die Optimierung des Radwegenetzes, das gemeinsame Spielraumkonzept, die gemeinsame Baurechtsverwaltung oder die Teilnahme aller Gemeinden der Region am e5-Landesprogramm sind nur einige von zahlreichen realisierten Projekten der vier Gemeinden rund um den Kummenberg. Zwischenzeitlich hat sich in der schnelllebigen Zeit aber einiges getan und so war es nun unerlässlich, das regionale Räumliche Entwicklungskonzept (regREK) an die neuen Anforderungen anzupassen.