Amira Pocher lüftet ein schockierendes Familiengeheimnis

Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher hat in ihrem Podcast enthüllt, dass ihr Vater sie beschneiden lassen wollte.

In einer kürzlichen Episode ihres Podcasts "Hey Amira" sprach Amira Pocher über ihre Beziehung zu ihrem Vater und enthüllte ein beunruhigendes Familiengeheimnis: "Mein Vater wollte mich beschneiden lassen, da war ich drei Jahre alt." Die heute 30-jährige Moderatorin ist dem erschütternden Akt als Kind entkommen, dank ihrer Mutter, die sie beschützte.

all

all

self

self

Tiefe emotionale Wunde

Amira Pocher , die Frau des 45-jährigen Oliver Pocher, wuchs größtenteils ohne ihren Vater auf, der plötzlich verschwand, als sie drei Jahre alt war. "Es hieß immer: 'Ja, er ist in Ägypten. Er ist weg'", erzählt sie. Die Abwesenheit ihres Vaters war für sie eine tiefe emotionale Wunde. Aber ihre Mutter betonte, wie wichtig es war, ohne ihn aufzuwachsen: "Seid froh, dass ihr nicht mit ihm aufgewachsen seid."

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Genitalverstümmelung

In einem früheren Podcastgespräch mit ihrem Ehemann thematisierte Amira Pocher die weibliche Genitalverstümmelung. Sie erklärte: "Im Prinzip geht es darum, dass die Frau keine Lust mehr verspürt. Es ist das Allerletzte, weil man der Frau einiges nimmt. Sie darf keine Lust verspüren, Sex zu haben oder die Verlockung, fremdzugehen. Sie soll nur für den Mann da sein, der Mann darf Spaß haben."

Amira traf ihren Vater wieder

2019, im Alter von 29 Jahren, traf Amira ihren Vater wieder. Sie brachte die Emotionen der langjährigen Abwesenheit ihres Vaters 2022 in "Let's Dance" zum Ausdruck, indem sie mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) diese prägende Zeit darstellte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

In einem Interview mit RTL äußerte sie: "Ich habe meinen Vater nach 23 Jahren endlich kennengelernt und wiedergesehen". Nach dem bewegenden Wiedersehen mit ihrem Vater waren immer noch Fragen in ihrem Kopf:"Warum ist er nicht hier? Liebst du mich? Vermisst du mich? Kennst du mich überhaupt noch? Willst du mich sehen?".

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Es war ihr Ehemann, der sie ermutigte, erneut Kontakt zu ihrem Vater aufzunehmen. Das Paar reiste gemeinsam nach Kairo, wo sie sagte: "Meine ganze Familie war da. Ich habe mich noch nie so angenommen gefühlt und so wohl. Ich habe gemerkt, hier gehöre ich irgendwie hin. In dieser Woche habe ich mich vollständig kennengelernt." (VOL.AT)