„Amerikanischer Sieg“ beim Ortsvereineturnier

„Tschutta und’s mitönand frey ha“ lautete das Motto vergangenen Samstag in Lustenau.

LUSTENAU Ein präziser Pass, zwei, drei Übersteiger, ein gezielter Schuss in Kreuzeck – Tor! Derartige Szenarien spielen sich jedes Jahr in Lustenau ab, wenn der SC2000 zum Ortsvereineturnier ruft. Während andere Fußballfans beim Public-Viewing oder Zuhause auf der Couch die Fußballweltmeisterschaft verfolgen, hatten die 27 Mannschaften auf dem Turnier den heimischen Pokal vor Augen. Mit selbst entworfenen Dressen jagten die Hobbykicker auf dem Rasen des „Stadion in der Holzstraße“ dem Ball hinterher. So stellten beispielsweise die „Kreuzeckfetischisten“ oder die „Nasabohra“ auf dem Platz ihr Können unter Beweis. Trotz all dem Widerstand der Gegner hatten sich die Favoriten „Team USA“ auf den ersten Platz gekämpft.