Amerikanische Boliden

Das „US-Car Treffen“ lockte hunderte Besucher auf den Schrunser Kirchplatz

Schmuckvolle Boliden, amerikanische Musik und Damen in Peticoat-Kleidern, das waren die Zutaten, die das US-Car Treffen am vergangenen Samstag Nachmittag am Schrunser Kirchplatz zu einem vollen Erfolg machten. Denn die insgesamt 35 teilnehmenden Autos fuhren pünktlich um 13.30 Uhr am Schrunser Kirchplatz vor und zeigten, was das amerikanische Lebensgefühl ausmacht. Nach dem Einparkieren der diversen Autos in teils sehr gewöhnungsbedürftigen Farben wie etwa himmelblau oder rosé, konnten die US-Cars besichtigt werden. Und das ganz auf Tuchfühlung.

Einzigartig

Bei dem einen oder anderen Oldtimer wurde sogar für die Besucher die Motorhaube geöffnet und so ein Blick ins Innenleben des Autos gewährt. Organisiert wurde das Event, das zahlreiche besucher in das Ortszentrum von Schruns lockte vom Ortsmarketing Schruns-Tschaggusn sowie zwei US-Car Vereinen aus Vorarlberg. „Die Stimmung hier in Schruns ist einmalig. Der Flair des Kirchplatzes, die amerikanische Musik und natürlich das gute Wetter sind einzigartig“, erklären Magdalena und Rene Sahler. Sie sind mit ihrem Ford Fairlame Baujahr 1958 angereist. „Diesen haben wir aus Amerika importieren und für Österreich anschließend typisieren lassen“, erklärt Magdalena die Besonderheiten des roten Flitzers. Stilgerecht ist die junge Frau auch in eine geblümtes 60er Jahre Kleid gewandet. Dass das Auto doch 25 Liter Benzin auf 100 Kilometer benötigt, ist ihr eigentlich egal.

Stilvolles Hobby