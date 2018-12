Ambulanzen: Wirbel um Patienten-Bevorzugungen

Das Krankenanstaltengesetz sorgt derzeit für großen Wirbel. Patienten mit Zusatzversicherungen sollen bevorzugt behandelt werden, wie der Wiener Boulevard mutmaßt. Peter Eichler, Vorstandsmitglied der Uniqa und für den österreichischen Versicherungsverband tätig, betont jetzt aber im Gespräch mit VOL.AT, dass bei der Gesetzesnovelle nicht von den Notfall-Ambulanzen die Rede sei.

“Fast Lane für Reiche?”

“Künftig soll es in Spitalsambulanzen eine Business-Class und VIP-Behandlung für Sonderklassepatienten geben und die FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein wirkt wieder einmal uninformiert”, zeigte sich der SPÖ-Abgeordnete Philip Kucher in einer Aussendung entsetzt. “Es sind alle Menschen gleich krank, es kann nicht sein, dass in den Ambulanzen die Geldbörse über die Behandlung von Kranken entscheidet”, sagte Kucher. Für ihn erhebt sich die Frage, ob es künftig “eine ‘fast lane’ für Reiche, die sich aussuchen können, welcher Arzt sie behandelt” geben werde. “Und werden sie dann an einfachen PatientInnen, die mit Schmerzen stundenlang ausharren müssen, vorbeigeschleust und dann noch besonders behandelt?”.