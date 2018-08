Ambros sicher: "Viele braune Haufen in der FPÖ"

Austropop-Star Wolfgang Ambros (66) rechnet im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" mit der schwarz-blauen Regierung ab.

“Mir wird Angst und bange, wenn ich daran denke, was die österreichische Regierung in den nächsten drei Jahren noch so alles anstellen wird,” sagt Austropop-Legende Wolfgang Ambros im Interview mit der “Süddeutschen Zeitung”.