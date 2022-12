Ambitioniert in die Zukunft

Die Burschen des FFG Feldkirch Volley haben sich für heuer Einiges vorgenommen. Man spielt nicht nur Volleyball im Nachwuchs, sondern auch in der Landesklasse und im süddeutschen Raum.

Dank der Unterstützung der Architekten Stefan und Bernhard Marte konnte man endlich die zehn Jahre alten Dressen in „Pension“ schicken. Im neuen Outfit möchte man nun weitere Siege feiern. Dazu Gelegenheit hat man bald in den diversen Nachwuchsmeisterschaften des Vorarlberger Verbandes. An dieser Stelle gilt aber der Dank an „Marte.Marte Architekten“ für die Hilfe!