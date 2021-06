Amber: "Holz ist unser Wertstoff der Zukunft"

Conrad Amber, Naturforscher und Autor, spricht bei "Vorarlberg LIVE" über die Bedeutung von Bäumen und was in Vorarlberg noch verändert werden muss.

Als "die Stimme der Bäume" erklärt Conrad Amber im Gespräch mit Pascal Pletsch bei "Vorarlberg LIVE" welche wichtigen Funktionen die Bäume für die Menschen haben. Er selbst habe schon als Kind einen Bezug zu Bäumen gehabt. "Das hat mich über das ganze Leben begleitet und ist dann immer mehr Teil meines Lebens geworden."

self all Open preferences.

Riesige Filterfunktion

Amber habe über 1000 Jahre alte Bäume besucht, die geschichtlich eine starke Bedeutung haben. Dabei merke man die kurze Zeitspanne, die wir Menschen im Vergleich zu den Bäumen hätten. "Der Wald ist ein sehr komplexer Gesamtorganismus, der miteinander kommuniziert und kooperiert." Amber zufolge finde die Kommunikation sowohl über Wurzeln und Pilze, als auch über deren Blätter statt. Zudem hätten Bäume eine riesige Filterfunktion: "Es gibt keine bessere Atemluft, als die in unseren Wäldern."

Die Hälfte der Landesfläche in Österreich sei Wald. Der größte Teil werde jedoch als Holzlieferant gesehen werde, obwohl er ganz andere Funktionen hätte, wie positive Einflüsse auf das Klima sowie eine Filterfunktion und einen Wasserspeicher darstelle. "Ein gesunder Wald sorgt für gesundes Trinkwasser." In Vorarlberg versuche man zumindest Kompromisse einzugehen, in Österreich könne das ab und zu dramatisch ablaufen. "In Vorarlberg kommt ein gesunder zukunftsfähiger Wald auf", erwähnt der Naturforscher.

Der freie Markt bestimmt den Preis

Der weltweite Rohstoffmangel sei ein schwieriges Thema, erklärt Conrad Amber. Seine Lösung für dieses Problem: "Ich würde dafür plädieren, dass es einen Mindestpreis für Holz gibt." Holz sei mindestens so wichtig wie ein Grundnahrungsmittel. "Das wäre unser Wertstoff der Zukunft." Der freie Markt bestimme jedoch, welche Holzart zu welchem Preis gekauft werden. Dementsprechend hätten auch einige Waldbesitzer nicht einmal die Erntekosten für das Holz bekommen.

In Bezug auf das Thema Jag in Vorarlberg erwähnt Amber, dass es einige Talschaften geben, die einen zu hohe Wildbestand hätten. Das ganze System gehöre überdacht. "Es ist viel wichtiger, dass der Wald der Zukunft entsteht, als dass einige Trophäen mehr an der Wand hängen."

Entsiegelung der Städte

In manchen Stadtflächen gebe es Plätze, an denen unerträgliche Hitzeinseln herrschen würden. Jahrzehntelang habe man gemeint, dass es Versiegelung für die Urbanisierung brauche. Amber plädiert nun auf Entsiegelung in den Städten. "Es gehören viel mehr großkronige Bäume in die Stadt." Dadurch entstehe mehr Kühle und saubere Luft durch die Filterfunktion. Außerdem gehöre jedes Flachdach in Vorarlberg begrünt. Da sei noch sehr viel Luft nach oben.

Zum Abschluss stellt Amber klar: "Zu jedem Gebäude gehört ein Hausbaum." Das gehöre zuerst einmal vorgeschrieben, bis es ganz normal sei und dazu gehöre. "Ich wünschte, wir könnten jetzt Bäume pflanzen, die in 100 Jahren in den Stadtführungen bewundert werden."

VORARLBERG LIVE am Montag, 07. Juni 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Martin Burger (Bergrettung Vlbg), Conrad Amber (Naturforscher)

Moderation: Pascal Pletsch (VOL.AT-Chefreporter)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.