Amazon greift mit aufgewertetem Prime-Abo Spotify und Apple Music an

Amazon unternimmt einen neuen Anlauf, im Musikstreaming-Markt den Rückstand zu den Marktführern Spotify und Apple Music aufzuholen.

Kunden des Abo-Angebots Prime können künftig den kompletten Musikkatalog von rund 100 Millionen Songs ohne Werbeunterbrechung hören. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag in Seattle und München an. Bisher wurden Prime-Abonnenten nur aus einem Pool von 2 Millionen Songs bedient.