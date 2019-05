Amazon-Chef will zum Mond

Amazon-Chef Jeff Bezos hat das Mond-Landegerät “Blue Moon” vorgestellt, mit dem sein Unternehmen Blue Origin sich am neuen Wettlauf zum Mond beteiligen will. “Es ist ein unglaubliches Gefährt, und es wird zum Mond fliegen”, sagte der Multimilliardär bei der Präsentation in Washington. “Es ist an der Zeit, zum Mond zurückzukehren – diesmal, um zu bleiben”, verkündete Bezos.

Today, our founder shared our vision to go to space to benefit Earth. We must return to the Moon—this time to stay. We’re ready to support @NASA in getting there by 2024 with #bluemoon. pic.twitter.com/UqQyMa9Zcn

— Blue Origin (@blueorigin) May 9, 2019