Amanda Salzgeber auf Medaillenjagd im Slalom

Amanda Salzgeber war eine der Fahnenträgerinnen für das österreichische Team bei den Olympschen Jugendspielen 2020 in Lausanne. ©GEPA

Nach Gold in der Kombination und Bronze im Riesentorlauf bei den Jugendspielen in Lausanne, startet Amanda Salzgeber am Dienstag im Slalom.

Am vergangenen Samstag holt die erst 17-jährige Montafonerin aus Bartholomäberg Gold in der Kombination bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne.

Am Sonntag darauf fehlten Amanda Salzgeber nur fünfzehn Hundertstel zur nächsten Goldmedaille, es wurde Bronze im Riesentorlauf.

Am Dienstag steht der Slalom in Lausanne auf dem Programm. Im Kombinationsslalom hatte die Vorarlbergerin die zweitschnellste Zeit erzielt, sie zählt also auch im Spezialslalom sicher zu den Mitfavoritinnen.