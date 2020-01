Um fünfzehn Hundertstel die zweite Goldene verfehlt

Nach Gold in der Kombination wurde Amanda Salzgeber im Riesentorlauf der Olympischen Jugendspiele in der Schweiz Dritte.

Um vier Hundertstelsekunden verpasste Amanda Salzgeber am Freitag mit Platz vier im Super G eine Olympiamedaille nur hauchdünn. Am Samstag holt die erst 17-jährige Montafonerin aus Bartholomäberg Gold in der Kombination. Im Riesentorlauf fehlten der Tochter von Olympiasiegerin Anita Wachter-Salzgeber 15 Hundertstelsekunden auf die zweite Goldmedaille.