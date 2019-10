Am Tiefpunkt angekommen

Feldkirchs Landesliga Herren verlieren nach einer sehr schwachen Leistung zuhause gegen den Tabellennachbarn HSG Friedrichhafen-Fischbach mit 26:27

Von Anfang an waren die Blau-Weißen von der Rolle. In der Abwehr waren viele Abstimmungsprobleme, die die junge Mannschaft aus Deutschland gut zu nutzen wusste. Immer öfters fanden sie den wendigen Martin Westerhold am Kreis, der kurzfristig sogar zum plus sechs für die Gäste erhöhte. Nach einer Auszeit von Christoph Bob konnten sich die Feldkircher kurz vor der Halbzeitpause nochmals heran kämpfen und ihre Chancen vor dem Tor besser nutzen. So ging man mit einer unkonzentrierten ersten Hälfte mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeit.