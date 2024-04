Am Tag ihres Todes: Lebensgefährte räumt Konto der Verstorbenen

Ein 64-jähriger Mann aus Tirol stand vor dem Landesgericht Innsbruck, nachdem er unmittelbar nach dem Tod seiner Lebensgefährtin deren Bankomat-Karte nutzte, um Geld abzuheben – und das gleich zweimal:

Am Tag ihres Ablebens und am darauffolgenden Tag, wobei er insgesamt 2700 Euro vom Konto entnahm. Diese Handlung führte zur Anklage wegen "Entfremdung eines unbaren Zahlungsmittels", einem Delikt, das im Strafgesetzbuch verankert ist. Der Angeklagte, der bereits früher mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, räumte die Tat ein, beteuerte jedoch, sich der Unrechtmäßigkeit seines Handelns nicht bewusst gewesen zu sein.