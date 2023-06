Am Strand oder auf dem Festival?

Schwimmen gehen, in den Urlaub fahren, Musikfestivals besuchen: Trotz Hitze lässt sich im Sommer viel Schönes unternehmen. W&W hat sich bei den Promis im Ländle umgehört, wie sie den Sommer verbringen.

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Die einen verbarrikadieren sich mit verdunkelten Fenstern, Klimanlage oder Ventilatoren und einem Jahresvorrat an Eis zuhause, die anderen drehen so richtig auf: Es ist Zeit für Reisen, Wandern, Schwimmen, Surfen oder Musikfestivals. Ob ein entspannter Tag am See, eine schöne Woche am Strand, Sightseeing, actiongeladene Hobbys oder der Besuch eines Musikfestivals – die Möglichkeiten sind so gut wie unendlich. Ob gemeinsame Ausflüge und Grillabende mit Freunden und Familie oder ein Relax-Nachmittag inklusive leckerem Eis mal nur für sich – es gibt viele verschiede Arten, den Sommer eingehend zu genießen, egal ob eher sportlich oder lieber entspannt.

Sommerpläne der Ländle-Promis

Und wie sieht es bei den Vorarlberger Stars aus? Haben sie schon konkrete Pläne für den Sommer? Fahren oder fliegen sie in den Urlaub? Oder sind sie beruflich bereits vollkommen verplant und eingespannt? Gehen sie auf Festivals oder doch lieber Wandern? Machen Sie trotz der enormen Hitze gerne Sport oder lassen sie lieber Körper und Seele baumeln? Und gibt es etwas, das sie einfach jeden Sommmer immer wieder gerne machen?

WANN & WO hat bei ein paar Promis im Ländle nachgefragt, wie ihre ­Pläne für diesen Sommer ­aussehen.

„Nichts Schöneres als Open Airs“

u003cstrongu003ePrinz Grizzley u003c/strongu003e(Foto: Sams)

Wie jedes Jahr werde ich mit meiner Frau und den Kindern nach „Bella Italia“ fahren. Da ich wegen der Musik das ganze Jahr über relativ viel fliege und weiß, was das immer wieder für ein Stress ist, bevorzuge ich für den Familienurlaub das Auto. Da kann man dann mal Pausen machen und bekommt von der Reise auch mehr Eindrücke mit! Ich möchte dieses Jahr auch wirklich wieder mehr wandern, unser Jüngster ist jetzt drei Jahre alt, ich muss ihn also nicht mehr den ganzen Weg schleppen. Deshalb freue ich mich wieder auf die Berge. Außerdem bedeutet Sommer für mich baden gehen, das Schwitzen erledige ich auf der Baustelle. Jeden Sommer spiele ich auch immer wieder gerne auf Open Airs, es gibt nichts Schöneres als für Menschen im Freien Musik darzubieten! Freiluftveranstaltungen haben einfach ein ganz besonderes Flair!

Prinz Grizzley (Christoph Comper), Sänger und Musiker

„Habe viele schöne Jobs“

Laura Bilgeri (Foto: Bilgeri)

Mein Sommer ist dieses Jahr eher mit Arbeit verbunden, aber mit sehr schöner, da ich meinen neuen Sommersong präsentiere: Im Sommer bin ich darum auf Konzert-Tour. Im Juli fahre ich dann nach Florenz: Ich bin Markenbotschafterin für ein Schmuckunternehmen und darf die neue Kampagne machen. Da ich am 12. Juli Geburtstag habe, hänge ich noch ein paar Tage dran. Im August bin ich Jurymitglied beim ALPINALE-Kurzfilmfestival. Ich freue mich schon darauf. Meine freie Zeit Anfang Juni habe ich genutzt, um eine Woche an die Côte d’Azur zu fahren: Es war wirklich ein Traum und ich konnte die Ruhe am Meer in vollen Zügen genießen. Im Spätsommer fliege ich nach L.A. für neue Castings und Filmprojekte. Im Sommer schwimme oder wandere ich auch gern und spiele Fußball. Dieses Jahr will ich auch mehr Tennis spielen. Es ist immer schön, etwas Neues auszuprobieren.

Laura Bilgeri, Schauspielerin, Model und Musikerin

„Verbringe gern Zeit mit der Familie in der Natur“

u003cstrongu003ePhilipp Lingg u003c/strongu003e(Foto: Sams)

Ich fliege auf Egalien mit einem Abstecher nach Balkonien. Sommer ist in meinem Beruf als Musiker meist Hochsaison, darum verbringe ich nur ein paar Urlaubstage im Bregenzerwald. Ich habe diesen Sommer vor, an den spielfreien Tagen endlich meine Tenniskarriere wieder aufleben zu lassen. Ich mache im Sommer allgemein gern Sport: Schwimmen, Radfahren oder Wandern – ich sonne mich aber auch gerne einfach mal. Im Sommer verbringe ich vor allem bewusst Zeit mit meiner Familie – meist in Verbindung mit Aktivitäten im Freien. Ich liebe frische Luft an besonderen Plätzen – sei es am Berg oder im Tal. Sommer ist für mich eine Zeit, um neue Songs zu schreiben. Also gibt in diesem Sommer einiges zu tun. Philipp Lingg, Musiker

„Ich liebe Outdoor-Sport im Sommer“

Simon Mathis (Foto: Mathis)

Mein Sommer sieht dieses Jahr ziemlich entspannt aus. Ich werde die meiste Zeit im Ländle verbringen und dabei viel in Bewegung sein. Gerade im Sommer bin ich ein absoluter Outdoor-Sport-Typ: Ich spiele Tennis, bike oder mache Krafttraining an der Sonne. Urlaubstechnisch ist bisher nur ein kurzer Abstecher ans Meer geplant, da das Ländle für mich im Sommer kaum zu übertreffen ist. Was für mich im Sommer einfach dazugehört, ist, die Vespa auszupacken und spontan am Wochenende mit der Freundin loszufahren, irgendwo was Leckeres zu essen, zu baden und einfach das Leben zu genießen. Außerdem viel Iced Coffee, mit Kumpels zu grillen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen.

Simon Mathis, Fitnesstrainer, Ernährungsberater und Influencer

„Auszeiten in der Natur“

Linda Olsen (Peterlunger)

Sommer bedeutet für mich immer Hochsaison in meiner Branche. Dennoch habe ich in den sechs Jahren meiner Selbstständigkeit gelernt, mir kleine Auszeiten an den Randzeiten zu gönnen. In diesen kleinen, aber wichtigen Zeitfenstern bin ich in der Natur anzutreffen. Ich bin ich dann sehr gerne auf dem Mountainbike unterwegs oder versuche den Sonnenuntergang auf dem Stand-Up-Paddle-Board zu erwischen. Frühmorgendliche 10km-Joggingrunden sind für mich auch ein super Energy-Booster für den Alltag. Ich hoffe auf einen tollen Sommer im Ländle – mit vielen Sonnenstunden für uns alle. Linda Olsen (Peterlunger), Unternehmerin und Eismacherin („Linda‘s Ice Cream“)

„Viel Klettern und Paragliding“

u003cstrongu003eNadine Wallner u003c/strongu003e(Foto: Geh)

Ich habe vor, viel zu klettern und Gleitschirm zu fliegen! Ich mache fast jeden Tag Sport – sei es klettern, berglaufen, paragliden, eine Kombination, wie etwa „Hike and fly“, oder Krafttraining. Ich versuche, möglichst viel Zeit draußen und in den Bergen zu verbringen. An warmen Sommertagen schläft es sich unter klarem Himmel auch viel besser als drinnen. Ich besitze einen ausgebauten Bus, in dem es sich gut wohnen lässt. Mit meinem Bus fahren wir gerne weiter weg, aber auch für kurze Trips, wie zum Beispiel nach Arco in Italien, ist das ideal. Im August fliege ich dieses Jahr außerdem nach Argentinien zum Skifahren. Nadine Wallner, Skisportlerin und zweifache Freeride-Weltmeisterin

„Ein paar gemütliche Tage“

Daria Schuricht (Foto: Schuricht)

Im Sommer werde ich auf drei Festivals gehen, zwei davon sind EDM-Festivals und eines ist das „Masters of Hardcore“-Festival. Ich gehe gerne auf Festivals, weil es eine ganz andere Art ist, Musik zu erleben, als über Kopfhörer. Für mich ist es eine Tradition, im Sommer auf mindestens ein Festival zu gehen. Gegen Ende des Sommers verbringe ich mit meinem Freund ein paar gemütliche Tage in seinem Heimatland. Ansonsten werde ich viel mit meiner Band musizieren und auch sportlich aktiv bleiben. Daria Schuricht, Sängerin und Model

„Ein spontaner Roadtrip“

Lisa Aberer (Foto: Riedmann)

Ich habe für diesen Sommer ein Festival und einen Roadtrip geplant. Wo genau es hingeht, da plane ich noch nichts Konkretes, das wird spontan entschieden. Vielleicht schaffe ich es auch noch nach Como, da gefällt es mir immer sehr gut. Sport darf natürlich auch nicht fehlen – von Wandern bis Cardio ist alles dabei. Was im Sommer nicht fehlen darf, sind auch mal gemütliche Abende mit einem guten Buch zuhause, mit Freunden abzuhängen oder meiner Lieblingsbeschäftigung, der Musik, nachzugehen. Lisa Aberer, Sängerin