Am Sportplatz soll neu gebaut werden

Noch in diesem Jahr sollen konkrete Pläne für das neue Clubheim am Röthner Sportplatz vorliegen.

Röthis . Bereits seit mittlerweile einem Jahr laufen in Röthis Überlegungen für Sanierungsarbeiten am Sportplatz-Clubheim. In einem ersten Entwurf war dabei die Generalsanierung des Gebäudetraktes vorgesehen – mittlerweile laufen die Planungen auf einen Neubau des Clubheimes und Kabinentraktes hinaus.

Erste Entwürfe sahen dabei vor rund einem Jahr eine Generalsanierung des bestehenden Clubheimes auf dem Sportplatz an der Ratz vor. „Ein Gutachten hat nun allerdings aufgezeigt, dass die Kosten für eine Generalsanierung in etwa gleich hoch sein werden, wie ein Neubau. Dazu hat ein Neubau noch erhebliche Vorteile, da der Gestaltungsspielraum viel größer ist“, so Bürgermeister Roman Kopf, der weiters erklärt, dass diesbezüglich ein kleiner Architektenwettbewerb vorgesehen ist. Ziel sei es jedenfalls, bis Ende 2021 die Entscheidung für die Umsetzung eines bis dahin vorliegenden konkreten Projektes zu haben. Bezüglich der Kosten kann der Bürgermeister noch keine genauen Angaben machen, da bislang die Basis für eine seriöse Kostenschätzung fehle. „Wir werden uns jedenfalls dafür einsetzen, dass die Gesamtkosten maximal 1,8 Millionen Euro betragen werden. Ansonsten wäre das Projekt seitens der Gemeinde derzeit nicht finanzierbar“, so Roman Kopf. MIMA