Am Sportplatz Hölzle wurde um jeden Zentimeter gekämpft

FC Viktorsberg veranstaltete das Kleinfeld-Fußballturnier mit Bravour.

VIKTORSBERG. Knapp fünfhundert Menschen leben in der Gemeinde Viktorsberg im Vorderland. Das runde Leder, sprich Fußball steht seit vielen Jahren auch im kleinen Bergdorf schon des Öfteren im Mittelpunkt. Nach zweijähriger Absage wegen der weltweiten Gesundheitskrise konnte nun das schon zur Tradition gewordene Kleinfeld-Fußballturnier in Viktorsberg ausgetragen werden. Zehn Mannschaften, darunter der Veranstalter FC Viktorsberg, Schiverein Viktorsberg, Feuerwehr Viktorsberg, die Firma Inside96 mit Sitz in Rankweil, Sportfreunde Nofels, Roter Stern Bädle Laterns und die Muldakicker aus der Alpenstadt Bludenz beteiligten sich vor guter Zuschauerkulisse am mit Abstand größten Sportevent in der Berggemeinde. Der Turniersieg ging an das Team Landwirtschaft mit Herz aus Höchst. Die Mannschaft mit VfB Hohenems Kicker Marco Feuerstein gewann das Endspiel gegen das Sensationsteam vom KSK Klaus knapp mit 4:3 und durfte den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Den dritten Endrang holt sich der FC Muldakicker aus Bludenz. FC Viktorsberg mit Obmann Lukas Ellensohn war ein perfekter Ausrichter und die vielen ehrenamtlichen Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. „Das Turnier war ein voller Erfolg. Es gab von allen Teilnehmern und den Zuschauern nur ein positives Feedback. Wir werden das sportliche Event auf alle Fäll im nächsten Jahr wieder machen. Hoffentlich gibt es dann noch mehr teilnehmende Mannschaften auch aus dem Bezirk Feldkirch und dem ganzen Land Vorarlberg“, sagt FC Viktorsberg Vorstandsmitglied und Stimmungsmacher Rene Painsi. In Viktorsberg gibt es nur ganz wenige Vereine und Klubs, daher braucht es unbedingt aus anderen Ortschaften und Regionen im Land noch mehrere Hobbyfußball-Teams, die den Weg nach Viktorsberg auf den Sportplatz Hölzle auf sich nehmen. Apropos FC Viktorsberg: Fast hundert aktive Kicker gibt es beim FC Viktorsberg. Ein großer Stellenwert hat der eigene Nachwuchs. Mit viel Leidenschaft und Willen trainiert Coach Jürgen Ellensohn die Jugend um für die Gegenwart und Zukunft den jungen Wilden die bestmögliche Ausbildung zu bieten. Der Einbau der Jugend in die erste Kampfmannschaft steht natürlich im Fokus. Der FC Viktorsberg ist Rekordsieger in der Hobbyliga. Schon achtmal wurde man Meister in der Hobbyliga und fünfmal gewann man den Pokal.VN-TK