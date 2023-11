Am Sportplatz heißt es weiter warten

Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs fürs Sportheim SC Röthis steht seit Frühjahr fest – die finale Planung steht aber noch aus.

Röthis. Vor mittlerweile rund vier Jahren hat eine Arbeitsgruppe erste Überlegungen für die Sanierung des Clubheimes des SC Röthis ausgearbeitet. In einem Architekturwettbewerb konnte im Frühjahr diesen Jahres nun ein Siegerprojekt präsentiert werden. Demnach kommt es am Sportplatz in Röthis zu einer Generalsanierung mit Zubau.