Am Sonntag spielt der SV typico Lochau im Stadion Hoferfeld gegen Röthis

Lochau. Wir freuen uns wieder auf ein volles Haus! Am Sonntag, 19. August, empfängt der SV typico Lochau im Heimspiel das Team aus Röthis. Spielbeginn ist um 10.30 Uhr. Das 1b Team spielt danach um 13 Uhr gegen FC Lustenau 1b.

Schwieriger Start für den Aufsteiger SV typico Lochau in der Vorarlbergliga. Zu den zahlreichen äußerst spielstarken Gegnern mit arrivierten und bekannten Spielergrößen in dieser Liga kommen gerade jetzt am Beginn der Meisterschaft zahlreiche eigene wochenlange verletzungsbedingte Ausfälle.