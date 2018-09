Am Samstag spielt der SV typico Lochau im Stadion Hoferfeld gegen Egg

Lochau. Schwierige Zeiten für die Kampfmannschaft! Bereits am kommenden Samstag, 8. September, empfängt der SV typico Lochau im Heimspiel das Team aus Egg. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Das 1b Team spielt bereits um 14.45 Uhr gegen die SPG Hochmontafon.

Zuvor muss der SV typico Lochau am Mittwoch, dem 5. September, zum Meisterschaftsspiel nach Alberschwende. Spielbeginn dort ist um 18 Uhr. Am Samstag, 8. September, kommt, wie oben angekündigt, der FC Egg nach Lochau. Und am Mittwoch, 12. September, um 18 Uhr empfängt der SV typico Lochau im Stadion Hoferfeld den FC Andelsbuch zum VFV-Cupspiel. Danach steht am Samstag, 15. September, das nächste Meisterschaftsspiel gegen SW Bregenz in Bregenz auf dem ausgefüllten Programm.