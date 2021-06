Am Piano läutete die Mittagsglocke

Mitreißendes Konzert am Mittag der Klavierklasse Anna Adamik im Montforthaus

FELDKIRCH Mit einem anspruchsvollen Programm unter dem ungewöhnlichen Motto „Glockenklänge zu Mittag“ begeisterte die Klavierklasse Anna Adamik vom Vorarlberger Landeskonservatorium beim jüngsten Konzert am Mittag im Montforthaus.

Zwei jüngere Schülerinnen aus Adamiks Klavierklasse läuteten das Klavierkonzert ein. Janessa Embley feierte auf dem Konzert am Mittag Konzertpremiere im Montforthaus und spielte Domenico Scarlattis Sonate in A-Dur. Dabei begeisterte sie mit der tadellosen Umsetzung des barocken Klavierwerks. Lia Hartl ließ Frédéric Chopins Walzer in cis-Moll auf besonders gefühlvolle Art und Weise erklingen.