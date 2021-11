Am Friedenssonntag in Fellengatter

Nach dem Gottesdienst marschierte der Musikverein durch Frastanz größte Parzelle

Begonnen wurde der Friedens- und Gedächtnissonntag mit einem Gottesdienst in der Friedenskapelle “Maria Hilf” in Fellengatter, zu dem die Pfarre Ende Oktober einlädt. Mit Pfarrer Wilfried Blum , dem Männer- und Frauenchor Frastanz und Bürgermeister Walter Gohm wurde dabei der Vermissten und Gefallenen der Weltkriege gedacht.

Im Anschluss erwiesen 40 Musikantinnen und Musikanten des Musikvereins der größten Parzelle auf einem Marsch zu verschiedenen Stationen die Ehre. Zuerst wurde dabei Alt-Ortsvorsteher und Träger des Verdienstzeichens der Marktgemeinde Frastanz Luis Neyer besucht. Im Anschluss ging es weiter zum neuen Ortsvorsteher Fellengatters und Tubisten des Musikvereins Jürgen Blacha in der Letzestraße. Von hier begab sich der Marsch weiter zu Maria und Ernst Dobler in der Mariagrüner Straße, für die der Olympiamarsch gespielt wurde. Anschließend bog der Zug in der Mönchwaldstraße an Verdienstzeichenträger Karl Hundertpfund vorbei weiter in die Amerdonastraße.