Am Freitag öffnen Bowling- und Lasertaganlagen wieder

Das Strike Bowlingcenter und die Lasertag-Arena in Bludenz sowie das Strike Bowlingcenter in Lauterach nehmen ab 29. Mai unter speziellen Hygienevorschriften wieder ihren Betrieb auf. Alle Mitarbeitenden konnten durch das Kurzarbeitszeit-Modell im Betrieb gehalten werden.

Mit dem Strike Bowlingcenter und der Lasertag-Arena "Lazerfun" in Bludenz sowie dem Strike Bowlingcenter in Lauterach werden in Vorarlberg beliebte Freizeitangebote ab Freitag, 29. Mai, wieder ihre Pforten für Gäste öffnen. Bereits am 15. Mai nahm das ebenso zur Wilfinger Gruppe zugehörige Fohren Center samt Restaurant und Gastgarten seinen Betrieb wieder auf.