Am Freitag geht's los: So sieht das Dschungelcamp-Lager aus

Live aus Südafrika startet am heutigen Freitag "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bei RTL. Jetzt gibt es die ersten Fotos aus dem Dschungelcamp der Stars.

"Willkommen im fantastischen Dschungelcamp von Südafrika", so Dschungel-Zuschauerliebling Dr. Bob vor dem Eingang der neuen Outdoor-Heimat der Stars - er ist bereits vor Ort und konnte das Camp schon genau unter die Lupe nehmen. Ein langer Tunnel aus Holzästen ist der Zugang zu Lagerfeuer, Feldbetten, Hängematten und Co. "Das Camp hier unterscheidet sich nicht so sehr von dem in Australien. Es hat ein etwas mehr Fläche und der Fluss ist größer. Vor allem die tierischen Überraschungen, die auf unsere Camper warten, sind anders. Oberhalb des Flusses leben Nilpferde und viele neugierige Affen. Wenn die erstmal mitbekommen, dass es im Camp Nahrung gibt…", freut sich Dr. Bob, der für die Show von Australien auf den afrikanischen Kontinent angereist ist.

Vier Hängematten, sieben Feldbetten

Im Camp gibt es vier Hängematten, sieben Feldbetten: Nach ihrem Einzug heißt es für die Stars also nicht nur aufteilen, wer in den vier Hängematten und wer in den sieben Feldbetten schlafen darf, sondern auch stets wachsam zu sein. Auch gilt es unbedingt die Camp-Regeln zu beachten. Dazu zählt z.B.: Zigarettenkippen nur im Feuer entsorgen, Trinkwasser abkochen oder Lebensmittel nicht herumliegen lassen. Auch nächtliche Alleingänge durch das Camp oder ein Bad im Fluss sind nicht gestattet. In der Nacht muss zu zweit das Lagerfeuer bewacht und nach wilden Tieren Ausschau gehalten werden. "In Südafrika sind Skorpione und Schlangen die größte Gefahr für die unsere Stars. Wir haben ihnen bereits erklärt, wie vorsichtig sie im Camp sein müssen. Uns ist es wichtig, ihnen klar zu machen, dass sie nicht in einem Studio leben, sondern in der echten Wildnis", so Dr. Bob.