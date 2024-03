Am Ende wurden es über drei Jahrzehnte

In der kommenden Woche wird Rainer Siegele das Bürgermeisteramt in Mäder an seinen Nachfolger übergeben.

Mäder. Nach einer beeindruckenden Amtszeit von 31 Jahren legt Rainer Siegele sein Bürgermeisteramt nieder und blickt nochmals zurück.

Mit Hingabe und Engagement

Fast genau vor 31 Jahren, am 23. April 1993 wurde Rainer Siegele von der Gemeindevertretung zum neuen Bürgermeister von Mäder gewählt. Zu dieser Zeit meinte der Mäderer noch, das Amt des Bürgermeisters zwei, maximal drei Perioden – Richtwert zehn Jahre – ausüben zu wollen. Geworden sind es nun über drei Jahrzehnte. Mit Hingabe und Engagement hat er die Belange der Gemeinde vertreten und maßgeblich zu ihrer Entwicklung beigetragen.

Gemeinde selbst mitgestalten

Rainer Siegele blickt dabei auf seine Anfänge in der Gemeinde zurück. „Mein Vorgänger Hildebert Ender klopfte 1985 bei mir an, mit der Bitte um Mitarbeit bei der Gemeinde Mäder. Diesem Anliegen kam ich nach und die Arbeit hat mir gefallen. Vor allem durch die in Sachen Nachhaltigkeit geschaffenen Grundlagen der Gemeinde Mäder, mit dem Ziel Umweltmustergemeinde zu werden, waren genau auf der Linie meines Interesses. Die Gemeinde selbst mitgestalten zu können, hatte für mich einen großen Reiz“. Nach seiner Wahl zum Bürgermeister gab es aber weitere Herausforderungen. „Der Weg war anfangs steinig, im Nachhinein muss ich sagen, dass ich davon extrem viel gelernt habe. Innerhalb der Gemeindevertretung kostete die Mitwirkung als Pilotgemeinde beim Programm für energieeffiziente Gemeinden Überzeugungskraft und auch andere Projekte gestalteten sich nicht immer ganz einfach“, blickt Siegele heute auf seine ersten Jahre als Gemeindeoberhaupt zurück.

Ruf eines Netzwerkers

Dennoch kann Siegele auf zahlreiche Meilensteine in den letzten drei Jahrzehnten zurückblicken. „Ein erster Höhepunkt war sicher der Bau der Hauptschule, welche zu damaliger Zeit landesweit das erste Gebäude dieser Art war. Ein weiteres Highlight war sicher auch die mehrmalige Auszeichnung der Gemeinde mit fünf „e´s“ für die energetischen Bemühungen, sowie die Errichtung des J.J.Ender-Saales oder jüngst des Betreubaren Wohnens“, so der scheidende Bürgermeister von Mäder. Dazu hat sich Siegele in seiner Zeit als Gemeindeoberhaupt durch verschiedene Funktionen auch den Ruf eines Netzwerkers weit über die Gemeindegrenzen hinaus erworben.

Positive Lebenseinstellung und Portion Humor