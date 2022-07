Am Bodensee: SUP-Weltrekordversuch im September

Die Initiatoren der Surfschule Bodensee und des Yogafestivals Bodensee planen für den Spätsommer Großes: Mindetens 300 Teilnehmer sind gefragt!

Über 300 Menschen, die gleichzeitig auf einem SUP-Board Yoga machen: Das ist das Ziel von Raphaela Schäufele vom Yogafestival Bodensee und den Co-Initiatoren der Surfschule Bodensee in Überlingen. Denn wenn sie das schaffen, bedeutet es: Weltrekord. „Das wäre schon unglaublich besonders, diesen Weltrekord gerade am Bodensee zu toppen“, kommentiert die Initiatorin Raphaela Schäufele ihre Ambitionen und betont ihre „riesengroße Vorfreude“ auf das Event am 11. September in Überlingen. Einen würdevollen Rahmen gibt es auch, denn vom 9. bis 11. September veranstaltet sie das Yogafestival Bodensee. Der Weltrekordversuch soll ein krönender Abschluss und eines der absoluten Highlights werden.

"Etwas vom Schönsten"

Warum dieser Weltrekord? „Stand Up Paddling ist nicht umsonst einer der größten Sport- Trends der letzten Jahre. Die Ruhe, stehend über Gewässer zu gleiten, ist sagenhaft und sollte jede und jeder einmal ausprobieren. Das aber noch mit Yoga-Haltungen zu verknüpfen, das ist etwas vom Schönsten, was man sich vorstellen kann“, schwärmt Raphaela und fügt hinzu: "Vielleicht können wir durch dieses spektakuläre Event ja noch mehr Menschen den Zugang zu diesem Hochgenuss vermitteln?“

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Im Übrigen sind weder Stand Up Grundkenntnisse noch Yoga Kenntnisse erforderlich. Alle Menschen, die schwimmen können und Freude haben, an einem Weltrekord mitzuwirken, sind herzlich eingeladen, einfach mitzumachen. Entweder vom Wasser aus mit einem eigenen SUP vors Ostbad in Überlingen, oder ab 15:00 Uhr direkt zur Surfschule Bodensee in Überlingen / Ostbad. Über 100 Boards werden für die zur Verfügung stehen, die kein eigenes Material haben.