„Am besten geht es gemeinsam“

Im Sonderpädagogischen Zentrum (SPZ) feierten Schüler, Eltern und Lehrpersonen einen gemeinsamen musikalischen Klassenabend.

Lustenau „Wenn der Rahmen stimmt, sich die Schüler wohl fühlen und der Funke der Musik übergesprungen ist, dann kann so ein wundervolles Konzert stattfinden“, sagte Elisabeth Riegler. Lehrerin für Elementare Musikpädagogik an der Rheintalischen Musikschule. Sie unterrichtet im Rahmen von Kooperationsstunden zwischen Musikschule und SPZ die Kinder am Sonderpädagogischen Zentrum und bringt ihnen Musik näher. Einmal jährlich zeigen die Kinder, was sie im Unterricht gelernt haben und veranstalten einen Klassenabend bei sich in der Schule. Am Dienstagabend war es so weit und die Aula des SPZ verwandelte sich in eine Art Konzertsaal. Stolze Eltern verfolgten die Auftritte ihrer Kinder und genossen dieses besondere Musikfest.

Mit Leib und Seele dabei

„Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserem Klassenabend in Kooperation mit der Rheintalischen Musikschule bei uns im SPZ. Ich kann euch versichern, die Schülerinnen und Schüler haben sich sehr bemüht und alles gegeben. Vom Baustellenlärm des Umbaus an der angrenzenden Volksschule ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen“, lobte Direktorin Simone Grabner-Vogel das Engagement ihrer Schüler. Gekommen waren neben den vielen Eltern und Verwandten auch Direktor Dietmar Nigsch der Rheintalischen Musikschule und die ehemalige SPZ-Direktorin Ulli Bösch. Das Thema des Musikfestes lautete „Wir sitzen alle im selben Boot“. „Jeder will dasselbe, als Familie, als Schule. Am besten geht dies gemeinsam“, erklärte die Direktorin und spann dabei einen Bezug zu jeden einzelnen im Saal. Und so orientierte sich das musikalische Programm am Thema „Wasser“. „Das passt gut. Denn auch das Leben ist – wie das Wasser – manchmal ruhig und manchmal stürmisch“, betonte Musiklehrerin Elisabeth Riegler. Fast alle Schülerinnen und Schüler des SPZ nahmen am musikalischen Abend teil und führten voller Stolz ihre einstudierten Stücke vor.

Musik verbindet

„Damit ein Rhythmus in der Gruppe funktioniert, braucht es zum einen viel Übung, zum anderen einen Zusammenhalt in der Gruppe“, erklärte Riegler. Sie ist stolz auf die Schüler, die die Freude der Musik erleben und fühlen konnten. „Man sieht, dass sie sich wohl fühlen bei dem, was sie machen. Denn sich vor so viele Menschen hinzustehen, ist nicht selbstverständlich“, so Riegler.

Große Altersspanne