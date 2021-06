Am 8. Juni bietet das aha eine Online-Infostunde zu Auslandsaufenthalten an

Seine Zelte im Ländle abbrechen und für ein paar Monate die Welt kennenlernen: Wer einen längeren Auslandsaufenthalt plant, sollte früh genug mit der Organisation beginnen.

Antworten auf offene Fragen und Inspirationen für den Aufbruch in fremde Welten bieten die aha Online-Infostunden via Zoom.

Am Dienstag, 8. Juni, um 19 Uhr, gibt es Insider-Tipps einer erfahrenen Globetrotterin. Lena Monz war vier Monate in Asien unterwegs. Nach ihrer Rückkehr verschlug es sie nach Island, wo sie neun Monate in einem Hotel arbeitete. Lena erzählt im Rahmen der Infostunde von ihren Erlebnissen und gibt angehenden Weltenbummler*innen Tipps und Tricks für einen Aufenthalt im Ausland.