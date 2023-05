Am 7. Mai hieß es wieder „bsundrig kocha & eassa“ im Casino Bregenz

Casino Bregenz verdoppelte die Einnahmen des Abends auf 11.000 Euro zugunsten der Lebenshilfe Vorarlberg

Die eingenommenen Eintrittsgelder wurden gesamthaft an die Lebenshilfe Vorarlberg übergeben, wobei das Casino Bregenz die Summe von 5.500 Euro nochmals verdoppelte und an diesem Abend einen Spendenscheck in Gesamthöhe von 11.000 Euro überreichen durfte. Dieser Betrag kommt direkt der Lebenshilfe Vorarlberg zugute.