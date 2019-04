Am 3.Mai wird „mitanand“ gefeiert

Die Selbstvertreter der Lebenshilfe Vorarlberg laden zum 3. „Fest der Inklusion“

Hohenems Am internationalen „Tag der Inklusion“, wird auch heuer wieder gemeinsam Im Tennis-Event-Center in Hohenems gefeiert. „Wir freuen uns auf viele Gäste – mit und ohne Behinderungen“, so Selbstvertreter Klaus Brunner. Gemeinsam mit Philipp Wüstner wird er durch den Abend führen.