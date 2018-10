Am 19. Oktober wird wieder fleißig gewerkelt

Bludenz. Bludenzer Repair Café geht in die zweite Runde. Am Freitag, 19. Oktober, findet die zweite Ausgabe des Bludenzer Repair Cafés statt.

Von 13-16.30 Uhr können im carla store in der Klarenbrunnstraße wieder defekte Haushaltsgeräte zur Reparatur vorbeigebracht werden.

Ein Staubsauger, der seinen Dienst eingestellt hatte, eine Soundanlage, der es am nötigen Bass fehlte, und eine Personenwaage, die die Gewichtsangabe nicht mehr so genau nahm – diese und noch viele weitere Elektrokleingeräte wurden beim ersten Bludenzer Repair Café mit der tatkräftigen Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer wieder in Stand gesetzt. Rund 25 scheinbar kaputte Haushaltsgeräte konnten von den „schlauen Füchsen“ mit viel Geduld, fachkundigem Wissen und dem richtigen Werkzeug wieder zum Laufen gebracht werden.