Am 18. März ist Österreichischer Vorlesetag

2020 war für viele ein Jahr der ungeahnten Herausforderungen. Daraus haben sich allerdings auch Chancen ergeben, wie z.B. die eigene Routine zu hinterfragen und sich erneut auf das Wesentliche zu besinnen.

Allen voran haben wir gelernt, wie wertvoll es ist, Zeit mit den Liebsten aber auch mit sich selbst zu verbringen und diese Zeit bewusst zu nutzen. Passend dazu bietet (Vor)Lesen eine willkommene Auszeit für die Seele. Es hilft uns dabei, den Alltagsstress hinter uns zu lassen und der Welt für einen kurzen Moment zu „entfliehen“. Aus diesem Grund liest am 18. März 2021 ganz Österreich vor!

An diesem Tag werden begeisterte Vorleser*innen unter dem Motto „Lesen kann man überall. Vorlesen auch.“ ein Zeichen für mehr Aufmerksamkeit rund um die Bedeutung des (Vor)lesens setzen. Egal ob Privatpersonen, bekannte Künstler*innen, Unternehmen oder Institutionen – sämtliche Teilnehmer*innen machen den Österreichischen Vorlesetag zum bundesweiten Ereignis, das die Menschen verbindet und sie die Welt um sie herum für einen kurzen Augenblick vergessen lässt.

Gemeinsam lassen uns Vorlesegeschichten in fremde Welten eintauchen und bieten eine Auszeit für die Seele, was vor allem in Zeiten wie diesen besonders wichtig ist.