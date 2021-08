Am 12. August ist Internationaler Tag der Jugend

Um auf die Belange von Jugendlichen weltweit aufmerksam zu machen, hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 12. August als Internationalen Tag der Jugend festgelegt

In Vorarlberg engagieren sich immer mehr junge Menschen in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich bei aha plus. Das Prinzip ist einfach: aha plus (www.aha.or.at/plus) ist ein Anerkennungssystem f√ľr junge Menschen √ľber 12 Jahre, die sich freiwillig engagieren. Wenn sie sich √ľber die normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der Gemeinde einbringen, k√∂nnen sie mit aha plus Punkte f√ľr ihr Engagement sammeln. Diese k√∂nnen sie gegen eine wertvolle Anerkennung einl√∂sen. F√ľr ihr Engagement bekommen die Jugendlichen au√üerdem den aha plus Nachweis, der offiziell belegt, welche freiwilligen Aktivit√§ten sie √ľber aha plus gemacht haben. Diesen k√∂nnen sie auch einer Bewerbung beilegen.