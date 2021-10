Am 11. Oktober ist Weltmädchen*tag - am 9. Oktober wird’s laut

Wie in jedem Jahr macht auch 2021 der Weltmädchentag darauf aufmerksam, dass Mädchen* immer noch nicht dieselben Chancen haben wie Jungen*:

Am 11. Oktober ist Weltmädchen*tag UND Coming Out Day. Das nehmen die Vereine Amazone und GoWest zum Anlass, um ihre Türen schon zwei Tage vorher, am 9. Oktober, weit zu öffnen – Weltmädchen*tag meets Coming Out Day! Zwischen 14 bis 20 Uhr gibt es in der Kirchstraße 39 in Bregenz sowohl drinnen als auch draußen coolen Sound, queer-feminstische Kurzfilme, jede Menge Infos und verschiedene Aktionen. Die AmazoneBar lädt zu alkoholfreien Regenbogen-Cocktails ein und die GoWest-Mediathek ist geöffnet. Alle Menschen sind herzlich eingeladen!