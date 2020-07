Am 1. August findet zum 13. Mal der Lecher Musikantentag statt

Kinder und Erwachsene in verschiedensten Trachten, kleine und große Tänzerinnen und Tänzer, Musikantinnen und Musikanten, ein buntes Treiben. Bis spätabends taucht Lech tief ein in eine Klangwolke der Volksmusik.

Beim Lecher Musikantentag in Lech Zürs am Arlberg treffen sich Volksmusikanten, Sänger und Tänzer aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol und verwandeln Lech am Arlberg in ein großes Konzerthaus. Nicht nur die unterschiedlichen Musikrichtungen machen die Konzerte einzigartig, auch die Vielfältigkeit. Holzbläser, Blechbläser, Schlag-, Zupf- und Saiteninstrumente aber auch Chöre spiegeln die musikalische Breite der gesamten Alpenregion wider.