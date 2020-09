Alu-Polizist in Göfis wurde entführt

Polizeikollege Vinzenz wurde von seinem Dienstort entwendet.

Göfis. Gemeinsam mit der Gemeinde Satteins wurde in Göfis ein Alu-Polizist angeschafft, um Autofahrer an kritischen Stellen an die Geschwindigkeitsbeschränkung zu erinnern. Nach wenigen Einsatztagen wurde er allerdings schon entführt.