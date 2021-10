Altkatholische Kirche feiert 150 Jahre

Mit einem Gemeindefest „Herbst Allerlei“ wird im Haus der Begegnung gefeiert.

Dornbirn. Als Protest gegen die Unfehlbarkeit und die Rechtsgewalt des römischen Papstes ist 1870 die Altkatholische Kirche entstanden. Sie verfolgt seitdem einen eigenen Weg des katholischen Glaubens, in dem beispielsweise allen Priestern und Priesterinnen die Ehe offen steht, Frauen in allen Bereichen den Männern gleichgestellt sind und gemeinsame Entscheidungen von Geistlichen und Laien in der Ortskirche gelebt werden. Auch in Vorarlberg gibt es eine Altkatholische Kirchengemeinde und diese lädt am kommenden Samstag, 2. Oktober, ab 10 Uhr zum Jubiläumsfest ein.