Altes Wissen neu gelebt

Susanne Türtscher ist bekannt als Kräuterpädagogin sowie durch Seminare zu Themen wie Visionssuche und Ritualarbeit. Ihr tiefes Wissen und ihre Erfahrung zu einem weiteren Thema hat sie nun auf Papier gebracht:

Am Freitag, 8. November, um 19 Uhr präsentiert sie in der Fabrik Klarenbrunn in Bludenz das neue Buch „Von den 12 Rauhnächten und dem 13. Mond“.

Susanne Türtscher: Die Rauhnächte sind nichts anderes als der Ausglich zwischen dem Sonnen- und dem Mondjahr – elf Tage und zwölf Nächte. Die sogenannte Zeit außerhalb der Zeit bewegt die Menschen schon immer. Nie leuchten die Sterne so hell wie in diesen Nächten, peitschten die Winde durch die Wälder und Felder und poltern als Sagengestalten vor unseren Haustüren. All diese Bilder möchten uns ermutigen, in diese Qualitäten der heiligen Nächte zu lauschen, um Weisung für das Neue zu erlangen und den eigenen Weg zu gehen. Die Rauhnachtzeit kann zu einer heiligen Zeit werden, in der man nachspüren, innehalten und den Samen für das Neue legen kann.